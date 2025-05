TMW Zanetti e Marotta al pranzo UEFA pre Inter-Barça. Il presidente: "Fiducia? Sempre"

Consueto pranzo UEFA per Inter e Barcellona, con il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti a rappresentare la Beneamata, mentre per i blaugrana c'è il numero uno del club Joan Laporta. Bagno di folla, con coro annesso ("Un capitano, c'è solo un capitano") per Zanetti, così come tanta attesa anche per Marotta. Il quale ha rilasciato qualche rapidissima dichiarazione ai cronisti presenti, tra cui noi di Tuttomercatoweb.com: "Fiducioso per stasera? Sempre. E voglio ringraziare i tifosi".

La probabile formazione dell'Inter stasera contro il Barcellona. Pavard è out, dei due grandi dubbi resta solo Lautaro, con le ultimissime indicazioni della mattinata che comunque lo confermano come titolare: le scelte di Simone Inzaghi andranno così nella direzione prevista nelle ultime ore, col capitano che sta dando risposte positive nella sgambata in corso alla Pinetina. Al posto del difensore francese dovrebbe esserci, come all’andata, Bisseck con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Centrocampo tipo con Dumfries e Dimarco larghi, Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.

La probabile formazione del Barcellona stasera contro l'Inter. Hansi Flick ritrova Lewandowski, ma deve rinunciare a Balde e Koundé. All’andata Gerard Martin non ha convinto, ecco perché Inigo Martinez dovrebbe spostarsi a sinistra, con Eric Garcia sulla fascia opposta e la coppia Araujo-Cubarsi in mezzo davanti a Szczesny. Il centravanti polacco, a meno di sorprese, partirà dalla panchina: confermato lo schieramento offensivo di Montjuic, con Pedri e De Jong a centrocampo, Dani Olmo alle spalle di Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha.