Ufficiale Si ammaina un'altra bandiera del calcio femminile: Alia Guagni lascia il calcio giocato

vedi letture

Dopo Sara Gama un altro pezzo dell’Italia (85presenze e sei reti) che stupì conquistando la qualificazione al Mondiale del 2019 – dopo venti anni d’assenza – dove fu protagonista dell’approdo allo storico traguardo dei quarti di finale. Si tratta di Alia Guagni, classe '87, che nella giornata di oggi ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo una lunghissima carriera che l’ha vista a lungo protagonista con la maglia viola prima del Firenze e poi della Fiorentina (400 presenze totali con 172 reti) con cui ha conquistato una campionato, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana – oltre a un campionato di Serie B e due dell’allora A2 - a cui poi va aggiunta anche una Supercoppa di Spagna vinta con l’Atletico Madrid (20 presenze). !Spero di aver trasmesso qualcosa alle nuove generazioni. - ha detto Guagni nel suo saluto - Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport, a questo mondo. Spero di aver trasmesso valori veri".

Una carriera che l’ha portata poi a vestire per due stagioni e mezzo la maglia del Milan (51 presenze e due gol) e infine quella del Como Women in questa stagione (19 presenze senza reti). E proprio al club lariano la calciatrice ha rilasciato il suo saluto al calcio giocato: “Guardando indietro, non resta che un pensiero: “È stato tutto molto bello.” Con queste parole, Alia Guagni saluta il calcio giocato. - si legge nel posto instagram della società - Un viaggio fatto di coraggio, cadute e rinascite, di sogni diventati realtà e di valori vissuti fino all’ultimo minuto e trasmessi alle generazioni future. Grazie Alia”.

Questo invece il saluto della FIGC sui propri canali ufficiali: “Alle mille sgaloppate a cui ci hai abituato. Alle volte in cui ti abbiamo vista sfrecciare nella tua zona di campo come se avessi sempre un polmone di riserva. Alla grinta e alla determinazione messa su ogni singolo pallone. Alla passione, il fuoco, la tenacia. Grazie Alia per essere stata, dal primo giorno, un pezzo importantissimo di questo campionato”.