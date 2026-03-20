Zaniolo non convocato in Nazionale, Quagliarella: "Non basta mezzo campionato buono"
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L'ex attaccante Fabio Quagliarella, intervenuto a Sky Sport a margine della partita tra Genoa e Udinese, ha detto la sua sulla non convocazione di Nicolò Zaniolo in Nazionale. Questa la sua risposta in merito: "Lui lo aveva messo in conto, ma la sua strada deve essere sempre quella che sta facendo. Se lui farà bene avrà altre occasione, potrebbe andare col gruppo direttamente al Mondiale. Sa che la strada è quella giusta, non basta mezzo campionato buono".
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