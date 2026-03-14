Quagliarella: "Se il Milan batte la Lazio il campionato è ufficialmente riaperto"

Dagli studi di Sky Sport Fabio Quagliarella ha commentato l'1-1 fra Inter ed Atalanta a San Siro, col Milan che domani sera avrà l'opportunità di portarsi a -5 battendo la Lazio: "Se il Milan dovesse vincere con la Lazio a 9 partite dalla fine con soli 5 punti di vantaggio potrebbe essere tutto riaperto".

Come ha visto l'Inter dopo il ko nel derby?

"La reazione c'è stata dopo il Milan, ma è mancato quel secondo gol in grado di fargli giocare serenamente gli ultimi minuti e se lasci una partita aperta contro l'Atalanta rischi. L'Inter ha fatto tanti errori tecnici, ma probabilmente dovuti anche a stanchezza e campo pesante. Io all'Inter mi sento di dire poco, non è stata la migliore Inter ma la partita l'ha fatta. E ovviamente l'assenza di Lautaro è pesata, perché poi lui un gol o un assist te lo porta sempre".