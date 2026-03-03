Juve, senti Quagliarella: "Yildiz il più forte. Come Del Piero? Così non facciamo il suo bene"

"Da chi mi aspetto il prossimo tiro da videogame in campionato? Hojlund, Leao, Dybala, Marcus Thuram. E ovviamente Yildiz, che è il più forte della Juventus per distacco". Parola di Fabio Quagliarella, notoriamente ex bomber della Serie A tra Napoli, Juventus e Sampdoria - tra le altre - che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per commentare il grado di difficoltà che 'Chico' Conceiçao ha dovuto affrontare per infilare all'incrocio dei pali una meraviglia ai danni della Roma.

Eppure il 43enne, ex bianconero appunto, è attratto dal talento del numero 10: "Il turco possiede colpi incredibili e si sacrifica parecchio anche in fase di non possesso. Evitandogli qualche ripiegamento può diventare ancora più lucido in zona gol". Ma al paragone con un mostro sacro e leggenda dalle parti dello Stadium come Alex Del Piero ha replicato: "Yildiz è fantastico, però non facciamo il suo bene quando lo paragoniamo a Del Piero. Ho giocato con Ale e parliamo di un fuoriclasse assoluto".

Intanto la corsa per un posto in Champions League sta diventando sempre più appassionante in questa parte finale di stagione, tra Juventus e Roma, con il Como in mezzo a scomodare i bianconeri: "La lotta per il quarto posto sarà tosta e avvincente. La Roma ha un piccolo vantaggio, ma la Juventus c’è. Occhio al Como".