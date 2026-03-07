Quagliarella: "Alisson da calcio moderno. Lavezzi? Più potente, quando partiva non lo fermavi"

Ancora una volta schierato titolare da Antonio Conte, Alisson Santos è risultato tra i migliori anche in Napoli-Torino, match che aperto la 28^ giornata di Serie A con la vittoria dei partenopei (2-1) propiziata proprio dal gol dell'inziale vantaggio firmato dal brasiliano classe 2002.

Arrivato in prestito a gennaio dallo Sporting Lisbona, Alisson Santos si sta rivelando una pedina più che importante in questo finale di stagione del Napoli, alle prese inoltre con una serie di infortuni in rosa.

Un altro elogio per il giocatore, ieri sera, è arrivato da un grande ex proprio del Napoli, Fabio Quagliarella, che ha parato così dagli studi di Sky Sport dopo la partita del Maradona: "Alisson mi ricorda Neres nei movimenti, Lavezzi era un po' più potente. Quando partiva non lo fermavi. Alisson è comunque uno da calcio moderno: punta, la sposta e tira. E poi ha questa conclusione sempre a chiudere".