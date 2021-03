Zidane dà ragione all'Atalanta. "L'arbitro fu severo sul rosso. Ci sta siano un po' incazzati"

Non ha parlato solo del possibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a 'Sky', alla vigilia della partita contro l'Atalanta valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il manager francese s'è soffermato soprattutto sulla squadra di Gasperini

Rispetto al match d'andata avete recuperato Sergio Ramors e Benzema.

"Abbiamo recuperato giocatori e per un allenatore è molto importante, sono giocatori molto importanti. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita perché giocheremo contro una bella squadra".

Quanto manca Casemiro?

"Un allenatore vuole sempre avere tutti a disposizione, ma non possiamo fare nulla. Fa delle cose in campo che non fanno altri, ma gli altri giocatori fanno altre cose. Questo non lo possiamo cambiare, giocheremo con altri".

L'Atalanta è ancora molto arrabbiata per l'espulsione dell'andata. Preoccupati per il fatto che sono arrabbiati? Cambieranno modo di giocare?

"L'Atalanta è una squadra che gioca sempre allo stesso modo, attacca tanto e fa tanti gol. Non mi aspetto un'altra cosa, è vero che l'espulsione nel match d'andata ha cambiato la partita. L'espulsione fu severa, ci sta siano un po' incazzati per quella espulsione. Anche noi preferiamo giocare sempre undici contro undici".

Guardiola un anno fa disse che giocare contro l'Atalanta di Gasperini è come andata dal dentista.

"Dal dentista, dal dottore... E' un allenatore bravo e lo fa vedere sempre".

Siete tranquilli dopo la vittoria nel match d'andata?

No, tranquillo no. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno, non possiamo disputare una gara al 90% perché loro vorranno vincere Servirà il migliore Real Madrid".