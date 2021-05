Zidane e l'indizio sul futuro dopo i tanti rumors sulla Juve: "Non sono stanco di allenare"

vedi letture

Nella sua lunga lettera d'addio al Real Madrid e ai suoi tifosi, Zinedine Zidane ha dato anche un indizio indiretto sul suo futuro a breve termine: "Me ne vado, ma non lascio la nave che affonda e non sono stanco di allenare. A maggio 2018 me ne sono andato perché dopo due anni e mezzo con tante vittorie e tanti trofei sentivo che la squadra aveva bisogno di un nuovo ciclo per mantenersi sempre in alto. Oggi le cose sono diverse. Me ne vado perché sento che il club ormai non mi dà la fiducia che necessito, non mi offre il sostegno per costruire qualcosa a medio o lungo termine. Qui ci si è dimenticati tutto quello che ho costruito giorno dopo giorno", ha spiegato ad As il tecnico accostato a lungo alla Juventus prima del ritorno di Allegri.