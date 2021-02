Zielinski illude il Napoli. Ma dopo 45 minuti è ancora più difficile: 1-1 col Granada

Adesso servirà una impresa. Serviranno tre gol senza subirne per staccare il pass per gli ottavi perché il Napoli - dopo aver perso 2-0 in Spagna - è sull'1-1 al termine del primo tempo della sfida col Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Al gol di Zielinski ha risposto Montoro con un colpo di testa che ha messo in mostra, ancora una volta, le fragilità difensive della squadra di Gattuso.

E dire che la sfida per il Napoli era iniziata nel modo migliore possibile perché Zielinski ha trovato il gol che ha sbloccato il match 2 minuti e 24 secondi dopo il fischio d'inizio del match: una palla persa da Eteki e intercettata da Bakayoko, soprattutto la discesa di Zielinski che al limite dell'area avversaria s'è portato il pallone sul sinistro e ha battuto Rui Silva.

Sbloccato subito il punteggio, il Napoli avrebbe dovuto spingere il piede sull'acceleratore per approfittare del gol in apertura. In realtà non l'ha fatto e anzi è stato il Granada - al di là del gol giustamente annullato a Puertas - ad alzare il baricentro. La squadra di Diego Martinez ha presto preso coraggio e ritrovato certezze e al 25esimo ha trovato il gol del pari: assist di Foulquier e colpo di testa vincente di Montoro, che s'è mosso bene alle spalle di Rrahmani e ha battuto un incolpevole Meret.

L'ultimo quarto d'ora del primo tempo ha raccontato soprattutto di una traversa colpita da Insigne direttamente da calcio piazzato, ma anche di una frazione che s'è incattivita nei minuti finali (6 cartellini gialli tra il 36esimo e il 42esimo) e di un gol annullato a Di Lorenzo per offside. Squadra negli spogliatoi dopo 5 minuti di recupero: dopo 45 minuti è 1-1.

