Zielinski tranquillizza i tifosi dell'Inter: "La mia sostituzione? Solo precauzione, sto bene"

Dopo il successo contro l'Albania, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha commentato ai microfoni di TV PSport la gara della sua Polonia: "Un enorme ringraziamento a tutta la squadra per come abbiamo iniziato il secondo tempo. Abbiamo lottato e volevamo vincere. I nostri avversari hanno avuto due contropiedi, ma Kamil Grabara si è fatto si è fatto trovare pronto. Abbiamo vinto questa partita e l'abbiamo fatto per tutta la Polonia. Sappiamo di avere un'altra finale da vincere.

Abbiamo iniziato la partita in modo brillante. Ho parlato con Bereszyński, mi ha detto che dopo i primi 15 minuti pensava che avremmo vinto 3-0 o 4-0 perché stavamo giocando così bene e gli avversari non capivano cosa stesse succedendo. Tuttavia, avevamo bisogno di confermarlo con un gol. Alla fine sono stati i nostri avversari a segnare per primi, ma questo ci ha solo caricato. Tutti sapevano che la qualità tecnica era dalla nostra parte. Ma nel calcio bisogna anche correre, lottare e dare il cuore in campo. Gli albanesi ci hanno dato davvero del filo da torcere. Sono una squadra che avrebbe potuto conquistare una promozione storica, quindi sapevamo che non sarebbe stato facile. Siamo contenti che alla fine la qualità sia stata dalla nostra parte e che abbiamo vinto".

Infine anche un passaggio sulla sua sostituzione: "Va tutto bene. Dato che l'anno scorso ho avuto qualche piccolo problema muscolare, ora prendo ogni tensione come precauzione e preferisco uscire dal campo per evitare un altro infortunio. Correvo molto e chiunque fosse entrato al mio posto avrebbe dato di più in fase difensiva in questa situazione".