Ufficiale Adesso c'è la conferma: Mignani non è più l'allenatore del Cesena. Si attende il successore

Adesso è ufficiale. Dopo l’anticipazione arrivata da parte del direttore generale del club Corrado Di Taranto, anche il club comunica l’esonero del tecnico Michele Mignani. Ecco la nota del club:

“Cesena FC comunica di aver sollevato Michele Mignani dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Nel ringraziarlo per la passione, la serietà e la professionalità che ne hanno contraddistinto l’importante lavoro svolto nelle due stagioni alla guida del club, Cesena FC augura a lui e a tutto il suo staff le migliori fortune professionali”.

Così aveva parlato Di Taranto dopo il 2-2 contro il Frosinone: "La società ha deciso di sollevare dall'incarico mister Mignani e il suo staff. Li ringrazio per il lavoro profuso in questi 18 mesi e per l'ottima prestazione di oggi. Domani uscirà il comunicato sul nuovo allenatore, mentre stasera arriverà l'annuncio dell'esonero. La proprietà farà una conferenza stampa ufficiale, probabilmente giovedì attorno alle 14: ci sarà modo per porci domande a cui noi risponderemo. Mi sembrava giusto comunicare l'esonero di Mignani di persona".