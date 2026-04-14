Allarme rosso in casa Juve Stabia, gli amministratori giudiziari: "Solmate ci ha abbandonato"

In casa Juve Stabia, nonostante gli ottimi risultati e la classifica più che positiva, scatta l’allarme rosso in vista del futuro a partire dalla scadenza del 16 aprile quando andranno saldati stipendi ed emolumenti dei tesserati. A lanciare il grido di pericolo sono stato gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa che hanno puntato il dito verso Solmate, che aveva acquisito il club lo scorso dicembre, che ha manifestato la volontà di non far fronte agli impegni di acquisizione della squadra: “La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate. Viviamo un momento delicato nonostante i risultati straordinari sul campo perché la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale, - spiegano i due come riporta Metropolisweb.it - Solmate non copre i fabbisogni economici, ma allo stesso tempo non palesa le proprie intenzioni, tenendo di fatto il club in ostaggio”.

Ferrara e Scarpa poi sottolineano come il bilancio del club campano sia in salute: La Juve Stabia è fra le società più sane della Serie B, non ci sono stipendi arretrati, ma senza l’immissione di capitali la gestione operativa diventa impossibile. Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe assurdo. - proseguono i due amministratori giudiziari - Siamo stati abbandonati da gennaio, la scadenza di febbraio è stata salvata solo grazie all’ex presidente Andrea Langella e all’intervento dello sponsor Guerri. Castellammare deve unire le forze e noi, andando oltre i nostri compiti, stiamo cercando di sensibilizzare chiunque abbia intenzione di sottoporre un progetto di sopravvivenza serio”.

I due amministratori giudiziari dunque aprono a una cessione del club: “Sappiamo che Solmate sarebbe disposta a cedere il club a zero dopo aver tentato una speculazione. La nostra priorità è salvare la gestione ed evitare che la società finisca nelle mani di faccendieri o bancarottieri”.

Il finale della conferenza stampa è infine dedicato ai ringraziamenti anche nei confronti di chi sul lato sportivo sta ottenendo ottimi risultati nonostante le difficoltà: “Grazie al direttore sportivo Matteo Lovisa, al mister e ai calciatori che, con un budget ridotto, stanno facendo miracoli. E grazie a Filippo Polcino, che sta lavorando solo per amore della maglia”.