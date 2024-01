Ufficiale Altro rinnovo in casa Parma: Yordan Osorio firma fino al 30 giugno 2025

Il Parma Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Yordan Osorio fino al 30.06.2025. In gialloblu dal 2020, il difensore venezuelano ha disputato, tra campionati di serie A e B, 85 partite con la maglia del nostro Club. In 4 stagioni ha dimostrato la sua forza e le sue capacità organizzative nell'area difensiva della nostra squadra, che gli hanno portato anche a giocare 27 partite con la nazionale venezuelana.