Ufficiale Casertana, rinforzo a centrocampo: dal Sassuolo arriva in prestito il giovane Leone

Rinforzo a centrocampo per la Casertana. Dal Sassuolo arriva il giovane centrocampista classe 2005 Kevin Leone. La formula è quella del prestito secco, con il ragazzo pronto a continuare il sui percorso di crescita con la maglia della Casertana. Di seguito la nota del club:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Kevin Leone. Il centrocampista classe 2005 arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo.

Centrocampista moderno e versatile, Leone è cresciuto nel settore giovanile neroverde fino a diventare uno dei pilastri della Primavera campione d’Italia nel 2024. Nella scorsa stagione 25 presenze e 6 gol nel massimo campionato giovanile, nonché 3 gettoni in Youth League. Un’annata da protagonista che ha visto il centrocampista catanese entrare a pieno titolo nell’organico della prima squadra fino a raggiungere anche l’esordio in serie B lo scorso maggio nel match disputato dal Sassuolo contro il Frosinone.

“Ho voluto fortemente Caserta perché ritengo sia a piazza ideale per me. Il calore dei tifosi, le ambizioni e la forte volontà di presidente e direttore di vedermi in rossoblu sono stati fattori determinanti. Sono pronto per questa nuova avventura. Sono un calciatore che ama giocare con il pallone tra i piedi; sono una mezzala e nasco come trequartista. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura”.