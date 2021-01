Ascoli, Brosco: "Successo di cuore e carattere. Siamo sulla strada giusta"

Gioia incontenibile per Riccardo Brosco, capitano dell'Ascoli, per il gol messo a segno in pieno recupero che ha regalato la vittoria ai marchigiani contro il Brescia. Queste le parole del difensore bianconero, catturate a fine partita dai microfoni di Dazn: "Di solito qualche gol all'anno lo faccio, ci tenevo tanto a sbloccarmi e sono contento di aver regalato la vittoria alla squadra. Dobbiamo continuare così, la strada è ancora lunga, ma sono convinto che la squadra si risolleverà giocando con questa voglia e questo entusiasmo".

Un aggettivo per questa vittoria?

"Emozionante, quando segni all'ultimo secondo è sempre una gioia particolare, a maggior ragione se questo gol aiuta la squadra ad ottenere i tre punti".

Come commenti la prestazione della squadra?

"Oggi non era facile, avevamo contro un avversario di spessore e il terreno di gioco non era di certo consono per una partita di calcio. Ci abbiamo messo tanta intensità, più che sul gioco abbiamo fatto leva sul cuore e sul carattere".

A chi dedichi il gol?

"A mia moglie e mio figlio, nato da poco".