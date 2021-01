Ascoli, piace il giovane Odgaard del Sassuolo. Virtus Entella più tiepida

Il giovane attaccante Jens Odgaard si appresta a chiudere la sua avventura al Lugano e far ritorno al Sassuolo, con il club emiliano che poi potrebbe girarlo nuovamente in prestito per farlo giocare. Come riferisce Tuttosport sul classe '99 ci sarebbe il forte interesse dell'Ascoli in Serie B con la Virtus Entella più defilata e tiepida a seguire l'evolversi della situazione.