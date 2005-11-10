Ascoli, Rizzo: "E’ stata una bella partita fra due squadre che vogliono giocare a calcio"

Dopo il pareggio ottenuto in casa del Sudtirol, il difensore dell'Ascoli Nicholas Rizzo ha commentato: "E’ stata una bella partita fra due squadre che vogliono giocare a calcio, sono contento per questo punto, che credo sia importante perché ottenuto fuori casa e con una squadra forte come il Sudtirol che gioca bene, complimenti all’avversario e a Mister Possanzini.

Con Okoro è stata una bella lotta, mi piace giocare con attaccanti fisici come me, è stato un bel duello. Peccato per il cartellino giallo che mi porterà in diffida, devo migliorare in questo perché alcune delle ammonizioni precedenti avrei potuto evitarle. Plizzari lo conosco da quando sono piccolo, ha fatto belle parate, mi dispiace per Chakir perché per un attaccante il gol è importante, ma dobbiamo essere positivi, continuare a lavorare, guardare una gara alla volta e vedremo alla fine cosa dirà la classifica".