Cesena-Ascoli 5-1, le pagelle: Shpendi ingiocabile, Caprini super. Rizzo va in tilt
Marco Pieracci
Terza vittoria consecutiva per il Cesena, trascinato dalla tripletta di uno scatenato Cristian Shpendi: finisce 5-1 la gara casalinga contro l'Ascoli. Ecco le pagelle di TMW.
LE PAGELLE DEL CESENA
Siano 6 - Rischi eccessivi nel governare il pallone, sicuro tra i pali e in uscita.
Ciofi 7 - Vince tutti i duelli, non molla un centimetro. Spizzata per il raddoppio.
Ilic 6,5 - Prende le misure a Gori, mantiene la calma nelle situazioni pericolose.
Gelli 7 - Il giallo preso non lo condiziona affatto, mette il lucchetto sulla vittoria.
Frabotta 6 - De Pieri gli crea un po’ di problemini, senza fare danni tangibili.
Dal 46' Mangraviti 6 - Cambio conservativo, utile per proteggere il risultato.
Francesconi 6,5 - Non sempre lucido nella scelta finale da prendere, però corre per quattro.
Dal 75' Guidi sv
Pagano 7 - Personalità nella gestione del pallone, veloce di testa nel servire Caprini.
Dalla Vecchia 6,5 - Esercita una pressione costante, diversi inserimenti degni di nota.
Dal 62' Debenedetti 6,5 - Fa a sportellate, apre spazi invitanti per il partner d'attacco.
D’Andrea 6,5 - Taglia verso il centro per liberare il sinistro, aiuta tanto anche in copertura.
Dal 75' Fiori sv
Shpendi 8,5 - Dodici gol in tredici partite, segna in ogni modo: attaccante ingiocabile per la B.
Caprini 7,5 - Disegna un capolavoro per spezzare l’equilibrio, progressione devastante per il 3-1.
Dal 74' Druiventatk 6,5 - Piazza delle discrete sgasate a destra, offre la palla della manita.
Allenatore: Diamanti 8 - Turnover ridotto al minimo, aggancia il terzo posto in classifica: la prestazione rasenta la perfezione.
LE PAGELLE DELL’ASCOLI
Vitale 5,5 - Ottimo riflesso su Shpendi, ma alla fine ne prenderà cinque.
Oliveri 5 - Puntuale nelle incursioni, potrebbe pareggiare ma impatta male.
Gattoni 4,5 - Non irreprensibile in marcatura, lì dietro si balla: gara complicata.
Rizzo 4 - Evita un gol sulla linea, poi ne regala uno goffamente e va in tilt.
Guiebre 5 - Terzino sinistro sui generis, spinge parecchio ma non sfonda.
Dal 75' Nicoletti 5,5 - Druiventak mette il turbo, non lo tiene.
Damiani 5,5 - Fa girare la squadra, ma sembra appannato: non incanta.
Dal 72' Silipo 5,5 - Cerca di alzare il ritmo, ingresso tardivo.
Milanese 5 - Lo trovi un po’ dappertutto, ma perde un pallone sanguinoso.
Dal 71' Corradini 6 - Bel sinistro, trova la rete della magra consolazione.
De Pieri 5,5 - Vivace, qualche buona iniziativa la prende ma non va a dama.
Perciun 4,5 - Non riesce a essere incisivo sotto porta, pasticcia nel finale.
D’Uffizi 5,5 - Raddoppiato con successo, viene fuori alla distanza: non basta.
Dal 71' Bolsius 5,5 - Impatto modesto, non si fa notare.
Gori 5 - Vince il ballottaggio in attacco con Brunori, sgomita invano per farsi largo.
Dal 71' Brunori 5,5 - Resta fuori a sorpresa, quando entra combina poco.
Allenatore: Tomei 4 - Cambia mezza squadra, è una scelta che non paga: serata da dimenticare in fretta.