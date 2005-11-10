Che stagione per Rizzo, l'agente: "Interessi dalla A inevitabili ma pensa solo all'Ascoli"

A ventisei anni, Nicholas Rizzo sta vivendo uno dei momento più importanti della sua carriera. Perché il centrale dell'Ascoli terzo in classifica è senza dubbio uno dei migliori interpreti difensivi di tutta la Serie B: solidità, qualità, la formazione di Francesco Tomei è tra le sorprese della cadetteria e dietro a guidarla c'è Rizzo. Che a inizio settembre ha rinnovato fino all'estate del 2028, che a ottobre ha segnato anche il primo gol in B. Un momento d'oro per il bresciano, Tuttomercatoweb.com ha sentito in esclusiva il suo agente, Michele Bianchini.

Nicholas sta giocando una stagione praticamente perfetta

"Sono contento, è un protagonista. Si è confermato sin dall'inizio un perno fondamentale della difesa dell'Ascoli: ha messo in mostra la sua solidità, la sua leadership e la capacità di gestire palla nelle uscite dal basso. Cose che non sono passate inosservate agli addetti ai lavori".

A questo proposito: è vero che ci sono interessi di mercato già dalla Serie A?

"E' normale, inevitabile. Per come ha giocato con l'Ascoli in questa stagione, le prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club della massima serie. Il rendimento e l'affidabilità di Nicholas hanno fatto sì che il suo nome finisse sul taccuino di diversi osservatori di Serie A".

Intanto l'Ascoli vola

"La priorità di Nicholas resta il campo e il rendimento costante con la maglia dell'Ascoli. E' concentrato totalmente nel dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri traguardi stagionali, rimandando qualsiasi discorso legato al mercato o alle lusinghe della Serie A alla fine del campionato, all'estate. Però è chiaramente forte della consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta, per la sua consacrazione definitiva".