Ascoli, Rizzo si gode il primo gol in Serie B: "Lo dedico a mio papà"

Il pareggio per 1-1 tra Ascoli ed Empoli lascia a Nicholas Rizzo la soddisfazione del primo gol in Serie B. Al termine della sfida del Del Duca, il giocatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa, commentando la rete, l'andamento della gara e la prestazione della squadra.

"Sono molto contento del primo gol in Serie B, devo ringraziare Brunori, io l'ho solo spinta", ha dichiarato Rizzo.

La partita contro l'Empoli

L'analisi si è poi spostata sull'andamento del match, diventato più fisico con la presenza di due punte e più aperto nella ripresa, quando si sono creati maggiori spazi.

"Nel secondo tempo è diventata una partita più aperta perché loro stavano bassi e poi lanciavano alle punte, quindi si creava spazio".

Rizzo ha speso parole positive anche per Gattoni: "È un difensore top e devo solo imparare da lui. Peccato perché poteva fare gol nel finale".



Sul possibile rigore per Bolsius, il bianconero ha spiegato di non aver visto l'episodio da vicino, aggiungendo: "Poteva fare gol, sarebbe stato un bel gol, ma lavorando arriverà il gol anche per lui".

"Dobbiamo continuare a lavorare"

Nonostante il punto conquistato, Rizzo ritiene che l'Ascoli avrebbe potuto sfruttare meglio le occasioni contro un avversario di valore: "L'Empoli è una squadra forte e fisica. Noi potevamo essere più cinici, ma dobbiamo continuare a lavorare".

Infine, la dedica più personale, rivolta al padre: "Dedico il gol al mio papà perché nelle situazioni difficili è la prima persona che chiamo".