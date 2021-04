Ascoli, Sottil: "La gara di Cosenza è uno spareggio salvezza, siamo carichi". I convocati

Al termine della seduta di rifinitura, in casa Ascoli mister Andrea Sottil ha fatto il punto della situazione, quando si è alla vigilia di una gara estremamente importante, lo scontro diretto con il Cosenza: gara da non fallire per i bianconeri.

Buone le risposte della squadra, come ha confermato il tecnico ai canali ufficiali del club: "Abbiamo lavorato molto bene, con grande intensità, raggiungendo tutti gli obiettivi condizionali, tattici e tecnici che ci eravamo prefissati come staff. Sono molto soddisfatto della concentrazione con cui i ragazzi si sono allenati, ho visto anche grande spregiudicatezza e allegria, aspetti importanti. La gara di Cosenza è uno spareggio, un match fondamentale, siamo tutti consapevoli dell’importanza della partita e per questo siamo molto carichi. Questi giorni ci hanno fatto capire ancor più la nostra forza e la consapevolezza nei nostri mezzi. Rispettiamo un avversario che ci darà filo da torcere, ma abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono pronti e consapevoli di quello che devono fare domani in campo. In particolare vedo una sana lucidità in tutti, arriviamo a questo impegno molto leggeri mentalmente, cosa che fa la differenza in questo tipo di gare”.

A supportare la squadra, anche patron Massimo Pulcinelli: "Il Patron è una figura di grande carisma, quando viene siamo tutti contenti, ha la capacità di trasmettere serenità e la sua mentalità vincente. Nella vita è un vincente, uno che si è costruito un impero lavorando sodo e ci trasmette la mentalità di scendere in campo per vincere, consapevoli delle nostre forze, pur mantenendo quell’umiltà, che ci fa rispettare l’avversario. Ieri è stata una giornata bella, il Patron ci ha portato la sua vicinanza e la sua mentalità vincente”.

C'è poi spazio sulle note riguardanti la squadra. Out lo squalificato Dionisi, e con lui Stoian, indisponibile: "Dionisi è un giocatore molto importante per le sue qualità tecniche, per la sua capacità di essere leader e di saper fare gol, è un calciatore simbolo di questa squadra, ma questo gruppo ha sempre dimostrato che chi è andato in campo per sostituire un compagno si è sempre fatto trovare pronto; ci sono soluzioni che ho già attuato, chi giocherà farà la sua parte e la farà molto bene. E’ fondamentale responsabilizzare la rosa facendo sentire tutti importanti. Stoian ha ancora il fastidio muscolare al quadricipite, non sarà della partita. C'è Cacciatore: è reduce da un periodo di inattività, porta con sé la sua grande esperienza, il suo vissuto e l’entusiasmo, non tutti si mettono in discussione e hanno capacità di sacrificarsi. Finalmente ha raggiunto una condizione accettabile, è convocato, sono contento perché può essere anche una guida per i giovani”.

Ecco quindi la lista completa dei 24 partiti per Cosenza, nella quale non figura Lico, reduce dall'impegno con la Nazionale:

PORTIERI: Leali, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Parigini, Simeri.