Ascoli, Sottil: "Se si pensa a cosa per vincere, i risultati arrivano". I convocati per la Cremonese

Dopo il prezioso successo sul Pescara, l'Ascoli si prepara alla sfida interna contro la Cremonese, in programma domani e valida per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Del match, ne ha parlato il tecnico bianconero Andrea Sottil: "Era importante dare continuità ai risultati utili, sapevamo l'importanza dello scontro diretto di Pescara, una finale: o meglio, più di una finale, eravamo persino fuori casa. Ma i ragazzi hanno fatto una bella gara, di grande coraggio, bel gioco, sanità mentale e spregiudicatezza, quella che mancava per azzardare qualcosa in più. Guardate i gol, come sono stati costruiti: tutti bei gol. Ma adesso pensiamo solo alla Cremonese".

Sulla partita: "Recuperiamo qualcuno, Pucino e Brosco ci sono, e questo è buono. Dispiace per la squalifica di Eramo, ma l'ammonizione è stata intelligente. Rispettiamo la Cremonese, gioca un buon calcio, ma io cerco la continuità su un determinato tipo di prestazioni".

In conclusione, un dato statistico. Per quattro volte i ducali hanno ripreso il risultato oltre il 90': "E' un bel segnale: finché c'è tempo disponibile si deve solo stare dentro la partita, senza guardare al cronometro: la partita, del resto, finisce al triplice fischio. La determinazione, la concentrazione e l'applicazione devono essere totali fino all'ultimo, dobbiamo crederci fino in fondo: se si pensa a cosa fare per vincere, i risultati arrivano".

Spazio quindi alla lista dei convocati: out lo squalificato Eramo e l'infortunato Stoia, per il resto squadra quasi al completo.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri.