Avellino, Nesta presenta il Cesena: “Sarà una gara difficile, sarà uno step importante”

Alessandro Nesta è pronto alla trasferta di Cesena. Alla vigilia della sfida valida per la settima giornata di Serie B, il tecnico dell’Avellino ha presentato in conferenza stampa il match contro i romagnoli, chiedendo ai suoi di confermare anche lontano dal Partenio quanto di buono mostrato contro la Sampdoria. Buone notizie dall’infermeria: “Recuperiamo Di Maggio, mentre non recuperiamo Cancellotti”.

Un esame fuori casa

Nesta ha spiegato come ha gestito l’entusiasmo dopo la gara con i blucerchiati: “La settimana è andata bene - si legge su TuttoAvellino -. Veniamo dall’entusiasmo della gara contro la Samp, dove ho cercato di smorzare un po’. Domani sarà una gara difficile, sarà uno step importante, dimostrare anche fuori casa le cose buone fatte contro la Samp. Servirà l’atteggiamento giusto”.

Sull’approccio: “Deve essere sempre lo stesso, quando si va in vantaggio bisogna sempre andare a giocare, continuare a fare le stesse cose, deve essere un marchio di fabbrica nostro, una convinzione. Bisogna rimanere sempre lucidi, attaccati alla gara. Sappiamo i nostri punti di forza, dalla prima giornata siamo cresciuti molto, stiamo lavorando sui punti deboli”.

Il tecnico guarda più alla crescita che alla classifica: “E’ presto per guardare la classifica, io guardo solo la crescita mentale e tecnica della squadra. Certo, ascoltiamo cosa si dice intorno, ogni gara è uno step, e far vedere che fuori casa siamo simili a quelli in casa. Sono sfide che si presentano e che proviamo a superare. Bisogna crescere, l’avversario lo studiamo ovviamente, ma ci basiamo su una crescita personale”.

Il Cesena di Diamanti

Nesta ha parlato anche dell’avversario e del suo collega: “Conosco l’allenatore, Diamanti, è un mio amico, lo definisco un Peter Pan. Ho grande stima della persona e del professionista. Il Cesena è una squadra molto organizzata, pressa bene, è ordinata, ha idee, è ben messa in campo. Poi come tutte ha difetti e sta a noi farli venire fuori”.

Sull’avvio di gara: “Loro partono forte nel primo tempo, giocano in casa, quindi partiranno forte, con entusiasmo. Serve qualità e personalità, uscire dalla pressione e reggere la partita. Siamo due squadre abbastanza simili, l’importante sarà l’impatto alla gara”.

Rosa, concorrenza e ammonizioni

Spazio al tema della rosa lunga: “Appena iniziano i turni infrasettimanali ovviamente del turnover lo faremo, tutti sono pronti, si allenano bene, siamo pronti anche a questo”.

Su Biasci, finora fuori dall’undici: “Noi parliamo sempre con tutti, con chi gioca ma soprattutto con chi non gioca. Biasci è uno di questi, ovviamente un attaccante ci tiene per i gol. Lui sa che lo apprezzo come giocatore e come persona. E’ un ragazzo ambizioso, so che magari ora a star fuori così non è abituato. Ma bisogna che si tengano vivi questi ragazzi, perchè abbiamo bisogno di tutti. Creare un rapporto, intimità con tutti, è davvero importante”.

Su Venturi: “Sta facendo bene, si trova bene, si diverte, ora c’è anche Simic e la concorrenza cresce. Uno tira l’altro e chi sta meglio gioca”.

Infine le ammonizioni evitabili: “Con uno sguardo ci capiamo, sono percorsi di crescita, non deve più succedere, essere più intelligenti e più svegli”.

I tifosi e la piazza

Nesta ha chiuso con un pensiero sul pubblico biancoverde: “Dal primo giorno è un fattore, poi a Cesena c’è spazio, circa 2000, saranno tanti. I tifosi sono la nostra forza, il Partenio è un fattore importante. Averne 2000 fuori casa non è da tutti, siamo contenti che la gente sia con noi e andremo a battagliare anche per loro”.

E sull’ambiente irpino: “La prima cosa che ho capito è che c’è una passione enorme. A Roma è così, appena metti piedi fuori strada senti quello della Lazio che ti vuole abbracciare, quello della Roma che ti dice la parolina. Avellino è così, c’è passione, amore, se si vince tutti contenti, se si perde c’è già chi ti dice la parolina e ti guarda storto. Ma è bello così”.