Alessandro Nesta ha commentato così la vittoria per 4-1 del suo Avellino ai dannii del Mantova:

"Siamo partiti bene noi con l'approccio, ma anche loro. Loro per me sono una buona squadra; hanno i punti che hanno perché li meritano. Hanno fatto un grande primo tempo e ci hanno messo in seria difficoltà. Magari ci abbiamo messo un po' del nostro, ma anche loro hanno merito. Nel secondo tempo, invece, siamo usciti fuori alla grande. Loro hanno allentato un po' la pressione; sono una squadra che pressa forte, perciò abbiamo trovato un pochino più di spazio e più tempo per ripulire la palla. Sapevamo che venivano forte, quindi abbiamo avvicinato le punte per farle giocare vicine e, secondo me, siamo andati bene".



Ancora sul Mantova:



"Sapevo che venivano forte; sono una squadra che gioca in modo simile all'Atalanta. E visto che venivano forte, dovevamo cercare le punte a filo: per me il loro passo, rispetto a quello delle nostre due punte, non lo potevano tenere. Besaggio doveva portare via un mediano e Palumbo doveva tirare fuori un braccetto che lo seguiva; perciò alzavamo molto Palumbo per poi giocarci le punte a filo, e credo che abbia funzionato".



Su Biasci e Pandolfi:



"Anche Biasci, per me, quando è entrato ha dato due palloni da giocatore intelligente qual è. Ci ha aperto il campo con due giocate, farà bene anche Biasci. Sono contento anche per Pandolfi: era sofferente, ha trovato il gol".



Sulle differenze tra le gare in casa e quelle giocate in trasferta:



"I ragazzi della squadra sono fantastici. In casa forse abbiamo qualcosa in più, ci sentiamo più al sicuro a casa nostra e rischiamo qualcosa in più; quando giriamo a mille, abbiamo un impatto sull'avversario che per me è importante. Fuori casa siamo più timidi. Dobbiamo essere un pochino più coraggiosi e un pochino più spavaldi in alcuni momenti, perché ogni tanto spariamo dal campo".



Sulla Cremonese:



"L'ho seguita già da quando era arrivato Pecchia. Secondo me hanno trovato la quadra. Nell'ultima partita sono rimasti in 10 ed è stata una gara un po' sfortunata; l'ho vista solo per un pezzetto, però è una squadra che ha giocatori importanti. Mancherà loro Bonazzoli, ma sicuramente hanno altri elementi. È un esame molto importante per noi, in uno stadio che ha fatto la Serie A; è un grande esame".