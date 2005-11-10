Soddisfazione per il risultato e per la prova di carattere della squadra nelle parole del tecnico dell'Avellino, Alessandro Nesta, al termine della vittoria esterna per 1-0 sul campo della Cremonese, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Intervenuto nella sala stampa dello stadio Zini, come riportato dal portale CuoreGrigiorosso.com, l'allenatore dei campani ha elogiato la compattezza dell'intero organico, protagonista nonostante il turnover.

"Sono molto contento. Un gruppo forte non è di soli undici giocatori. Non ho paura di mettere in campo chi gioca poco, ho fiducia in tutti", ha dichiarato Nesta ai cronisti. Il mister ha sottolineato l'importanza del clima interno al club irpino: "La nostra forza è questa, chiunque lavori all’Avellino sta creando un bell’ambiente. Sono felice di arrivare al campo la mattina".

Sul piano tattico e mentale, il tecnico ha evidenziato i progressi mostrati fin dall'avvio contro un avversario quotato, predicando però prudenza per il prosieguo della stagione: "A prescindere dal risultato, mi è piaciuta la squadra dal primo minuto. Abbiamo giocato di più, rischiato, messo più personalità. L’entusiasmo non deve illuderci, dobbiamo essere una squadra umile. Non dobbiamo perdere questo".