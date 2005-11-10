“L'esultanza per Juary? Speriamo, non lo dico per scaramanzia, ma i ragazzi sanno”. Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Catanzaro ha voluto spendere due parole sull’ex calciatore biancoverde scomparso nella giornata di ieri: “Quando giocava Juary ero piccolo, ma ricordo l'esultanza, quell'esultanza con la bandierina era iconica. Poi vivendo Avellino, in questi giorni, ho capito la sua importanza, soprattutto nel giorno del terremoto mi hanno spiegato tutta la storia. Cercheremo di onorarlo in campo”.

Su Catanzaro e obiettivi

Nesta poi guarda alla sfida di domenica: "In Serie B se non sei sul pezzo vai in difficoltà, stiamo vivendo il momento con tranquillità e sapendo che ogni partita è complicata. Affrontiamo una squadra forte, che viene da due vittorie di fila e ha qualità. Spesso parte male, ma poi viene fuori come sta avvenendo quest’anno. Mi aspetto una battaglia in cui dobbiamo concentrarci su noi stessi, fare le cose per bene e portare la gara sui nostri binari. - prosegue il tecnico come riporta TuttoAvellino.it – So quando c’è da spronare la squadra e l'ambiente, bisogna essere bravi a mantenere equilibrio perché questo è un ambiente che vive di eccessi, in un senso e nell’altro, e bisogna essere bravi a tenere alta l'attenzione e gli equilibri”.

Cheddira c’è e ci sarà turn over

L’allenatore parla poi dello stato della rosa e del possibile turn over visto il periodo intenso: “Cheddira aveva avuto un problema dopo il Mantova, ma è rientrato e può giocare, lo stesso vale per Venturi, mentre abbiamo ancora fuori Di Maggio, Iannarilli e Favilli. I primi due non posso permettermeli di perdere per molto tempo perché sono fuori Simic e Favilli. - prosegue Nesta – Turn over? Bisogna cercare di accontentare tutti, avere tanti giocatori coinvolti rende il gruppo forte e bisogna fidarsi. L'altro giorno ho cambiato tanto, se avessimo perso, sapevo che mi avrebbero ucciso. Però ho avuto ragione, il rischio è valso, ora abbiamo 4-5 giocatori più freschi per Catanzaro”.

Elogio a Martinelli

Infine il tecnico elogia il giovane portiere Tommaso Martinelli, di proprietà della Fiorentina, che si sta confermando su ottimi livelli dopo gli scorsi sei mesi alla Sampdoria: “Si tratta di un portiere forte, ha una personalità importante, è un giovane grande, non si spaventa mai. Ogni tanto fa letture che noi magari arriviamo a leggere dopo”.