Bagarre per Gemello del Torino: lo cercano Cittadella, Modena e Bari

Luca Gemello lascerà Torino quest'estate per un'avventura che gli permetta di trovare spazio e giocare da titolare. Come riporta La Stampa, sul giovane portiere cresciuto nel settore giovanile dei granata è vera e propria bagarre in Serie B, dove Cittadella e le due neopromosse Bari e Modena sarebbero interessati.