Ufficiale Bari, cambia la difesa: Zuzek vola in Turchia al Gençlerbirliği

Il Bari cambia in difesa: è stata ufficializzata pochi minuti fa la cessione del centrale Zan Zuzek a titolo definitivo, mentre il direttore sportivo Giuseppe Magalini continua a muoversi alla ricerca dei profili adatti per completare il reparto. Zuzek vola in Turchia, dove lo aspetta il club del Gençlerbirliği che milita in TFF 1. Lig, la seconda divisione locale.

Ecco il comunicato del club: "SSC Bari rende comunica che è stato trovato l'accordo con il Gençlerbirliği Spor Kulübü, formazione militante nella TFF 1.Lig, seconda divisione turca, per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore sloveno classe '97 Zan Zuzek. A Zan vanno i ringraziamenti per l'impegno e la professionalità dimostrati in biancorosso e i migliori auguri per un futuro radioso, dentro e fuori dal campo".

Lo sloveno era arrivato in Puglia nell’estate 2022 de ha firmato un contratto con il suo nuovo club fino al 30 giugno 2026. In biancorosso non si è riuscito ad affermare come titolare, ha collezionato 30 presenze in due stagioni dopo essere approdato dall'FC Koper in Patria.