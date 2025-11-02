Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"

Michele Cerofolini spicca ancora tra le principali note positive del gruppo biancorosso, come dimostra la splendida parata su Shpendi da lui commentata ai microfoni di RadioBari: "È stata una bella parata, sono più che contento di dare il mio contributo alla vittoria. Il clean sheet dà morale alla difesa e a tutta la squadra - ha detto al termine della vittoria sul Cesena -. Ci prendiamo questo 1-0 che ci fa lavorare con un pizzico di serenità per andare a La Spezia e fare risultato".

Cerofolini ribadisce il ruolo chiave giocato dalla tifoseria:"Noi siamo comunque dei calciatori che sanno che sia i fischi che gli applausi fanno parte del calcio. È ovvio che quando hai il tifo dalla tua parte è tutto più facile. Il tifo di Bari può essere il dodicesimo uomo in campo e noi stiamo cercando di portare i tifosi dalla nostra parte perchè sappiamo che la loro importanza è vitale".

Infine la considerazione sul suo rendimento impattante a bari: "Non me l'aspettavo. Io entro in campo ogni partita per dare il massimo, so quali sono i miei punti forti ed i miei punti deboli. Cerco di essere il più determinante possibile quando sono chiamato in causa".