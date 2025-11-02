Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:34Serie B
Alessandra Stefanelli

Michele Cerofolini spicca ancora tra le principali note positive del gruppo biancorosso, come dimostra la splendida parata su Shpendi da lui commentata ai microfoni di RadioBari: "È stata una bella parata, sono più che contento di dare il mio contributo alla vittoria. Il clean sheet dà morale alla difesa e a tutta la squadra - ha detto al termine della vittoria sul Cesena -. Ci prendiamo questo 1-0 che ci fa lavorare con un pizzico di serenità per andare a La Spezia e fare risultato".

Cerofolini ribadisce il ruolo chiave giocato dalla tifoseria:"Noi siamo comunque dei calciatori che sanno che sia i fischi che gli applausi fanno parte del calcio. È ovvio che quando hai il tifo dalla tua parte è tutto più facile. Il tifo di Bari può essere il dodicesimo uomo in campo e noi stiamo cercando di portare i tifosi dalla nostra parte perchè sappiamo che la loro importanza è vitale".

Infine la considerazione sul suo rendimento impattante a bari: "Non me l'aspettavo. Io entro in campo ogni partita per dare il massimo, so quali sono i miei punti forti ed i miei punti deboli. Cerco di essere il più determinante possibile quando sono chiamato in causa".

