Bari, tegola Dickmann sulla destra: da Piscopo a Manè, chi può sostituirlo

"SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto quest’oggi Lorenzo Dickmann per valutare l'entità del problema nel corso della rifinitura pre match di mercoledì, hanno evidenziato una sollecitazione al legamento collaterale mediale destro". Così nella giornata di ieri la società pugliese ha annunciato lo stop dell'esterno destro che salterà senza dubbio la sfida di domani contro il SudTirol e non solo.

Per questo in casa biancorossa si ragiona su chi potrebbe sostituire l'ex bresciano sulla fascia con tre possibili ipotesi: quella che sta prendendo più piede porta a Kevin Piscopo, già schierato a sorpresa nella gara di mercoledì in quel ruolo nonostante sia un trequartista come si è visto anche nella prima metà dell'anno alla Juve Stabia. Il calciatore classe '98 è disposto a sacrificarsi e adattarsi per il bene della squadra, ma non è detto che Longo non lo riporti più vicino alla porta per sfruttare al meglio le sue qualità.

Per questo potrebbe essere Moussa Manè a giocare in quel ruolo visto che già in questa stagione lo ha fatto venendo schierato da titolare nelle prime due gare con Longo nuovamente in panchina. Appare invece difficile che Mehdi Dorval possa essere spostato sulla fascia opposta lasciando la corsia sinistra a Riccardo Burgio visto che quest'ultimo finora non è mai stato schierato dal nuovo allenatore e non scende in campo da dicembre.