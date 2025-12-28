Dickmann: "Oggi credo che si sia visto un Bari vivo, aggressivo e che voleva i tre punti"

Un punto che rappresenta un piccolo passo avanti per il Bari. La squadra di Vivarini ha pareggiato in casa contro l'Avellino e al termine del match Lorenzo Dickmann è intervenuto in conferenza stampa: "Purtroppo non è arrivato il secondo - ha esordito come riportano i colleghi di TuttoBari.com - anzi abbiamo preso il gol del pareggio. Siamo un po' delusi di questo risultato perché avevamo approcciato bene alla partita. Oggi credo che si sia visto un Bari vivo, aggressivo e che voleva portare a casa i tre punti. Dobbiamo imparare anche da questi errori per non prendere gol alla prima e minima occasione".

L'esterno biancorosso ha poi proseguito parlando delle leggerezze che ci sono ancora state nel corso della partitica contro gli irpini: "Gli errori purtroppo fanno parte del gioco - ha sottolineato nel corso dell'incontro con i media -. Io però non ricordo occasioni nitide dell'Avellino.Siamo delusi, ma ci teniamo questo pareggio perché ho visto un segnale. La squadra era in campo, era viva e che ha fatto bene".

Infine il difensore ha tracciato un'analisi del momento non positivo della formazione pugliese: "Non è facile quando sei lì sotto - ha concluso Dickmann -. Bisogna reagire e non bisogna lasciare nulla al caso".