Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento

Notizie non molto positive quelle che arrivano dall'infermeria del Bari, almeno per quel che concerne il difensore Lorenzo Dickmann, che nel corso della rifinitura prima del turno infrasettimanale ha accusato un problema fisico che si è poi rilevato una sollecitazione al legamento collaterale mediale destro; sospiro di sollievo, invece, per Matthias Verreth, uscito malconcio dalla sfida contro lo Spezia giocata appunto mercoledì. Per lui sono state esluse lesioni, ed entrambi i giocatori hanno già avviato i rispettivi percorsi di recupero.

Di seguito, la nota del club:

"SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto quest’oggi Lorenzo Dickmann per valutare l'entità del problema nel corso della rifinitura pre match di mercoledì, hanno evidenziato una sollecitazione al legamento collaterale mediale destro.

Gli esami a cui è stato sottoposto Matthias Verreth per valutare l'entità del problema che lo ha costretto all'uscita anticipata nel corso della sfida contro lo Spezia, hanno evidenziando una sofferenza metabolica dell'adduttore lungo della coscia destra.

I calciatori hanno già intrapreso i rispettivi percorsi di recupero predisposti dallo staff sanitario biancorosso".