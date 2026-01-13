Dickmann l'intoccabile della Serie B. Sempre in campo col Bari in tutto il girone d'andata

Venti squadre, diciannove giornate di campionato in archivio (l'intero girone d'andata), ma c'è un solo giocatore di movimento che è stato sempre in campo in ognuno dei singoli appuntamenti della propria squadra.

Si tratta di Lorenzo Maria Dickmann, terzino destro classe 1996 del Bari. Arrivato in estate al 'San Nicola' dopo la scomparsa del Brescia di Massimo Cellino, il prodotto del vivaio del Novara, con un passato anche con le maglie di SPAL e Chievo Verona, si è subito dimostrato imprescindibile per la formazione biancorossa.

Sia sotto la gestione di Fabio Caserta che sotto quella di Vincenzo Vivarini.

E non è un caso che sia uno dei pochi effettivi della rosa dei Galletti ad essere sulla sufficienza in termini di medie voto secondo le pagelle di TMW. Meglio di lui spiccano, infatti, solo tre elementi: l'altro stakanovista del roster ovvero il portiere Michele Cerofolini, Mehdi Dorval, vera e propria punta di diamante dei pugliesi, e Gaetano Castrovilli, figliol prodigo campione d'Europa con l'Italia nel 2021 tornato a casa in qualità di svincolato dopo almeno tre stagioni falcidiate dagli infortuni.

In questo novero c'è anche Dickmann, una nota lieta nella complicatissima stagione del Bari.