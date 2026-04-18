Bari-Venezia 0-3, le pagelle: Haps bomber di giornata, che pasticcio di Cerofolini

Risultato finale: Bari-Venezia 0-3

BARI

Cerofolini 4,5 - Il portiere scuola Fiorentina vive un pomeriggio da incubo, indirizzando il match con la corta respinta che Haps trasforma nello 0-1.

Cistana 5 - Distratto in più circostanze, come quando si fa sfuggire Haps che poi raddoppia a un soffio dall'intervallo. la sua partita dura in tempo per un problema a un ginocchio. Dal 46' Stabile 5,5 - Con il suo ingresso in campo, il Bari non acquista la solidità sperata per quanto riguarda la difesa.

Odenthal 4,5 - Primo tempo da dimenticare, visto che non contiene al meglio su Yeboah e Haps in occasione delle due reti veneziane. Non va meglio nella ripresa, visto che si perde Adorante sullo 0-3.

Mantovani 4,5 - Completa un terzetto arretrato che vive una giornata certamente non delle migliori. In costante sofferenza contro i giocatori offensivi messi in campo da Stroppa.

Manè 5,5 - Deve fronteggiare uno Haps in giornata di grazia, che infatti gli va via nella maggior parte dei duelli. Leggermente meglio dopo l'intervallo.

Braunoder 6 - Tra i pochissimi che si salvano nel Bari. Aiuta la difesa a limitare il Venezia, ma si fa vedere anche in avanti andando vicino all'1-1. Merita la sufficienza, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo.

Maggiore 5 - Soffre la qualità e in generale la brillantezza dei centrocampisti avversari, non riuscendo ad incidere come vorrebbe. Dal 66' Pagano 5,5 - Entra a punteggio già compromesso, non avendo modo fare molto per cambiare le cose.

Traoré 5,5 - L'inizio è promettente come piglio in mezzo al campo e in fase offensiva. Cala di tono con il passare dei minuti, ma non è tra i peggiori. Dal 66' De Pieri 5,5 - Il suo ingresso si concretizza in un momento in cui il Venezia è padrone del centrocampo e prosegue questo copione fino alla fine.

Piscopo 5 - La sfida che lo attende non è da meno rispetto a quella del compagno Manè. Hainaut, dalla sua parte, spinge molto e con profitto. L'emblema di come sia andata tra i due è l'azione del tris lagunare.

Rao 5,5 - Qualche buona iniziativa offensiva, chiusa con palloni non sempre sfruttati dai compagni. Gli avversari, comunque, gli prendono sempre meglio le misure. Dal 72' Cuni 5,5 - Un'iniziativa offensiva non troppo pericolosa e poco altro nel finale.

Moncini 5,5 - Ha vita dura contro l'attenta difesa del Venezia, che ne limita al meglio la pericolosità. Difficile ricordare qualche pericolo creato in zona Stankovic. Dal 66' Gytkjaer 6 - Non crea eccessivi pericoli, ma per impegno messo in campo si merita la sufficienza.

Moreno Longo 5 - Dopo un buon inizio, il Bari si scioglie come neve al sole. La differenza con la capolista è evidente, ma l'atteggiamento mostrato è preoccupante visto l'obiettivo salvezza ancora tutto da conquistare.

VENEZIA

Stankovic 6,5 - In un match non di grande sofferenza, imprime comunque i suoi guantoni sul punteggio finale con una bella parata nel primo tempo su Barunoder. Un suo lancio, inoltre, avvia l'azione del terzo gol veneto.

Korac 6 - Sfrutta al meglio la chance di giocare al posto dello squalificato Schingtienne. Puntuale e preciso in ogni chiusura difensiva.

Svoboda 6 - Solito rettore della retroguardia. Guida con autorità il reparto, lasciando poco o nulla agli avversari che si presentano nella sua zona.

Sverko 6,5 - Oltre a fare il suo dovere a livello difensivo, risulta decisivo anche nell'altra fase. Un suo lancio calibrato, infatti, propizia il raddoppio di Haps.

Hainaut 7 - Prestazione totale dell'esterno destro, continuo nella spinta sulla sinistra (con frequenti palloni invitanti per le punte), ma anche attento nel momento in cui è chiamato a contenere. Mette la ciliegina con l'assist per lo 0-3 di Adorante. Dal 64' Sagrado 6 - Ingresso con cui il Venezia ritrova freschezza su quella corsia. Più sostanza che iniziative offensive.

Perez 6,5 - Conferisce alla manovra offensiva qualità e imprevedibilità. Sfiora il gol in una circostanza, nella prima frazione di gioco. Dal 76' Lella sv.

Busio 6 - La mente del centrocampo lagunare. I suoi passaggi per i compagni sono sempre chirurgici. Non tra i più in evidenza, ma fa sentire la sua presenza. Dall'85' Duncan sv.

Doumbia 6 - Meno impattante di altre uscite, ma comunque autore di una prova energica a metà campo. Dal 76' Dagasso sv.

Haps 7,5 - Prima parte di gara da vero e proprio mattatore, mettendo a referto una sontuosa doppietta che di fatto chiude i giochi. Uno dei giocatori alfa del Venezia in questo finale di stagione.

Yeboah 7 - Letteralmente scatenato dalla trequarti in su, sia in rifinitura che nella conclusione finale. Una di queste porta alla respinta corta di Cerofolini sfruttata alla grande da Haps per lo 0-1.

Adorante 7 - Duetta bene con Yeboah, crescendo con il procedere del match. Ad inizio ripresa, arrotonda il punteggio sfruttando un cross di Hainaut. Dal 64' Lauberbach 6 - Gli capita solo un'occasione, che non riesce a sfruttare.

Giovanni Stroppa 7,5 - Un altro passo verso la Serie A. Prova autoritaria del suo Venezia, che si conferma bello e solido. Qualità da categoria superiore.