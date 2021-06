Benevento, contatto ufficiale con il Perugia per Caserta. Gli umbri chiedono un indennizzo

Il Benevento si sarebbe mosso ufficialmente con il Perugia per il tecnico Fabio Caserta, che il club umbro vorrebbe trattenere come si evince dal comunicato pubblicato ieri. I sanniti però, come riferiscono i colleghi di Sky Sport, hanno deciso di bussare ufficialmente alla porta del Grifo per chiedere di contattare Caserta in vista della prossima stagione. Per liberare l’allenatore il Perugia chiede un indennizzo di 500mila euro con le parti che si riaggiorneranno nei prossimi giorni per trovare un accordo che soddisfi tutti.