Benevento, Floro Flores: "Vicenza non è in crisi. Servirà avere più cattiveria di loro"

“Mi aspetto una squadra che ha voglia di fare punti e che non ho visto in difficoltà nonostante i risultati possano far pensare questo. A Verona ha fatto una grande partita come contro l’Entella, mentre contro il Pisa ha perso per due gol su palla inattiva. È una squadra in salute contro la quale servirà avere più voglia e cattiveria di loro, sarà una partita complicata. Ma siamo pronti ad affrontarla”. Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores in conferenza stampa ha analizzato così la sfida contro il Vicenza in campionato: “Non c’è differenza fra le neopromosse e le altre, noi dobbiamo lottare per la salvezza e avremo sempre la massima attenzione contro ogni avversario. - prosegue l’allenatore come riporta Calciobenevento.it - Sono convinto che la mia squadra non sbaglierà da questo punto di vista”.

Sulla condizione del gruppo

Floro Flores poi analizza le condizioni della squadra in vista di domani: “Tutti hanno lavorato bene anche questa settimana, l’unico out è Sernicola che è ancora alle prese con la parotite, ma dovrebbe tornare contro l’Arezzo. Qualche dubbio ce l’ho in attacco perché chi è entrato ha fatto bene, farò delle valutazioni e deciderò, ma non sarà semplice. Cherubini-Okereke? Possono coesistere e ho una squadra che può permettermi di utilizzare più moduli. Ora abbiamo trovato una quadra e va bene così, ma più che l’assetto conta l’atteggiamento. Con tre centrocampisti abbiamo trovato maggiore compattezza, ma non escludo per il futuro di poter tornare a giocare col 4-2-3-1. - prosegue l’allenatore giallorosso – Tumminello è sicuramente penalizzato in questo momento, ma è un giocatore che può tornare molto utile. Lo stesso discorso vale anche per Mignani, ma abbiamo tante partite davanti e ci sarà spazio anche per loro”.

Sulle tre vittorie di fila

“Non guardo le statistiche, mi interessa prima di tutto il bene della squadra, del gruppo e dei singoli giocatori. E poi mi piace vincere divertendo ed è quello che stiamo provando a fare. - conclude Floro Flores - Il calcio è fatto di momento, ce lo godiamo, ma vogliamo continuare così, anche perché avvertiamo la responsabilità nei confronti della città”.