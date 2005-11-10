Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Benevento, Floro Flores: "Vicenza non è in crisi. Servirà avere più cattiveria di loro"

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:18Serie B
16.10.2026 14:18Serie B
Fonti preferite
Il tecnico giallorosso in conferenza stampa mette in guardia dai veneti nonostante i risultati: "Vogliamo proseguire su questa strada, sentiamo responsabilità nei confronti della città"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mi aspetto una squadra che ha voglia di fare punti e che non ho visto in difficoltà nonostante i risultati possano far pensare questo. A Verona ha fatto una grande partita come contro l’Entella, mentre contro il Pisa ha perso per due gol su palla inattiva. È una squadra in salute contro la quale servirà avere più voglia e cattiveria di loro, sarà una partita complicata. Ma siamo pronti ad affrontarla”. Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores in conferenza stampa ha analizzato così la sfida contro il Vicenza in campionato: “Non c’è differenza fra le neopromosse e le altre, noi dobbiamo lottare per la salvezza e avremo sempre la massima attenzione contro ogni avversario. - prosegue l’allenatore come riporta Calciobenevento.it - Sono convinto che la mia squadra non sbaglierà da questo punto di vista”.

Sulla condizione del gruppo

Floro Flores poi analizza le condizioni della squadra in vista di domani: “Tutti hanno lavorato bene anche questa settimana, l’unico out è Sernicola che è ancora alle prese con la parotite, ma dovrebbe tornare contro l’Arezzo. Qualche dubbio ce l’ho in attacco perché chi è entrato ha fatto bene, farò delle valutazioni e deciderò, ma non sarà semplice. Cherubini-Okereke? Possono coesistere e ho una squadra che può permettermi di utilizzare più moduli. Ora abbiamo trovato una quadra e va bene così, ma più che l’assetto conta l’atteggiamento. Con tre centrocampisti abbiamo trovato maggiore compattezza, ma non escludo per il futuro di poter tornare a giocare col 4-2-3-1. - prosegue l’allenatore giallorosso – Tumminello è sicuramente penalizzato in questo momento, ma è un giocatore che può tornare molto utile. Lo stesso discorso vale anche per Mignani, ma abbiamo tante partite davanti e ci sarà spazio anche per loro”.

Sulle tre vittorie di fila

“Non guardo le statistiche, mi interessa prima di tutto il bene della squadra, del gruppo e dei singoli giocatori. E poi mi piace vincere divertendo ed è quello che stiamo provando a fare. - conclude Floro Flores - Il calcio è fatto di momento, ce lo godiamo, ma vogliamo continuare così, anche perché avvertiamo la responsabilità nei confronti della città”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Benevento, Floro Flores: "Ci stiamo adattando alla categoria, prova di maturità superata"
Immagine news 2
Benevento, Verdi scalda i motori: prima convocazione per il fantasista
Immagine news 3
Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
15:44 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine news 2
15:19 Serie B
Pisa, Bianco in vista della Cremonese: "Non possiamo permetterci cali di tensione"
Immagine news 3
14:49 Serie B
Padova, Calabro: "Serve una reazione importante. Fischi vanno tramutati in applausi"
Immagine news 4
14:33 Serie B
Empoli, Andreoletti: "Romagnoli out, Shpendi e Popov insieme è una soluzione che mi piace"
Immagine news 5
14:18 Serie B
Benevento, Floro Flores: "Vicenza non è in crisi. Servirà avere più cattiveria di loro"
Immagine news 6
14:04 Serie B
Avellino, Ambrosone sullo stadio: "Valuteremo se il partenariato è compatibile coi finanziamenti"
Immagine news 7
13:48 Serie B
Sudtirol, Cragno verso il ritorno: attesa per la firma dopo il recupero
Immagine news 8
13:34 Serie B
Palermo, Inzaghi: "Non voglio passi indietro rispetto a Empoli. Rispetto per il Mantova"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cisse il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"
Immagine top news n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine top news n.2 Inter, Chivu annuncia: "Lautaro torna dopo la sosta". Ma non risponde su Provedel o Martinez
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini: "Spero Dybala rientri settimana prossima. Cristante? Puntiamo al Napoli"
Immagine top news n.4 Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"
Immagine top news n.5 Woltemade con Kolo Muani può chiudere un fronte di mercato. E aprirne un altro
Immagine top news n.6 Tomori supera l'esame al rientro da titolare. È pronto a diventare un elemento chiave
Immagine top news n.7 Tra la candidatura di Malagò e la spaccatura sul segretario generale: oggi la Serie A in assemblea
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.4 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Serie A
Immagine box news Serie A Dybala non è grave, Kone fuori un mese: quali partite salteranno i due giocatori della Roma
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Ho scelto il portiere. Libra lo vedo come Sensi"
Immagine box news Serie A Rischio B per il Venezia? Antonelli: "Tranquillizzo i tifosi: i programmi non cambierebbero"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini sulla rosa: "Oggi non possiamo fare niente. Dicono che mi lamento..."
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola: "Ho firmato un biennale ma non è importante. Promessa per la salvezza? Ci penso"
Immagine box news Serie A Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco in vista della Cremonese: "Non possiamo permetterci cali di tensione"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Serve una reazione importante. Fischi vanno tramutati in applausi"
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Romagnoli out, Shpendi e Popov insieme è una soluzione che mi piace"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Vicenza non è in crisi. Servirà avere più cattiveria di loro"
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone sullo stadio: "Valuteremo se il partenariato è compatibile coi finanziamenti"
Serie C
Immagine box news Serie C Bari, all'incontro fra Marino e il comitato dei garanti ci sarà anche un legale della Filmauro
Immagine box news Serie C Tegola La Gumina per la Salernitana: lesione all'adduttore e circa un mese di stop
Immagine box news Serie C Serie C, la sfida fra Bari e Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai 2
Immagine box news Serie C Bari, il comitato di garanzia incontra Marino: sul tavolo il futuro del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo ai saluti dopo tre mesi: c'è la Sarnese
Immagine box news Serie C Mario Petrone: "Il Potenza merita il primato, lo Spezia ha una marcia in più"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio