Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara di campionato contro l'Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Sanniosport.it:

"Ci voleva una vittoria del genere, soprattutto per le prestazioni fatte in passato e per quello che avevamo costruito in campo. Mi aspettavo una reazione da parte di tutti, perché conosco questo gruppo e so quanto si soffre quotidianamente per raggiungere determinati risultati. Posso rimproverare la squadra per alcuni errori, ma non per l’atteggiamento. Sono ragazzi che non hanno mai mollato e non hanno mai abbassato la guardia». Parole che evidenziano il rapporto di fiducia costruito con lo spogliatoio e la volontà di proseguire il lavoro senza lasciarsi condizionare dalle critiche. Abbiamo tre partite in una settimana e continuerò a fare dei cambi, anche a Palermo, perché abbiamo bisogno di forze fresche. Non ho preso determinate decisioni per quanto accaduto a Genova".