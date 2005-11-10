Una sconfitta che brucia, quella rimediata sabato in casa della Sampdoria, che si è imposta 3-1, ma il Benevento è già pronto a ripartire, perché questa sera alle ore 20.00 tornerà in campo, per il turno infrasettimanale di Serie B. Avversario di questa 13ª giornata, l'Empoli, penultimo in graduatoria e reduce dal ko contro il Pisa: avversario dunque tosto, la squadra toscana, che ha necessità di invertire la rotta quanto prima.

E della compagine azzurra, nel post gara di Marassi, aveva così parlato l'allenatore giallorosso Antonio Floro Flores: "Dobbiamo lavorare. Affronteremo l'Empoli con voglia e serenità, senza perdere ciò che sappiamo fare. Sarà una partita importante che si prepara con il lavoro. L'unica cosa che conta è questa. Dobbiamo lavorare tanto perché c'è tanto da migliorare. Per fortuna arriva un'altra partita subito".