Brescia, Altobelli promuove l'arrivo di Inzaghi in panchina: "E' una scelta da Serie A"

"Inzaghi allenatore del Brescia: scelta migliore non ci poteva essere", parola di Alessandro "Spillo" Altobelli campione del Mondo a Spagna 1982 ma con una lungo passato al Brescia.

E' proprio l'ex attaccante, dalle colonne di BresciaOggi, a promuove Filippo Inzaghi sulla panchina delle Rondinelle: "Inzaghi è la soluzione giusta per questa piazza, per questa squadra. Brescia aveva bisogno di un arrivo del genere. Pippo in questi anni ha allenato sempre, ha allenato bene. È stato promosso, è retrocesso, ha fatto sempre e comunque un buon calcio. Nell’ultimo campionato in A è stato obiettivamente sfortunato. [...] Sono certo che l’anno prossimo l’obiettivo non sia salvarsi per poi provare ad andare più in là: Cellino è ambizioso e allestirà una squadra all’altezza. Forse Cellino dice così perché non vuole mettere troppa pressione addosso alla squadra. Ma Inzaghi è una scelta da Serie A".