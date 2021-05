Brescia, Ayé meglio di Trezeguet. L'attaccante chiude la stagione regolare con 16 reti

Grazie al gol messo a segno contro il Monza il centravanti del Brescia Florian Ayé ha superato il connazionale David Trezeguet. Il francese classe ‘97 infatti ha chiuso la sua stagione con 16 reti all’attivo, una in più dell’ex juventino che nella stagione 2006/07 andò a segno per 15 volte contribuendo alla conquista della promozione in Serie A del club bianconero. Un risultato importante per un calciatore che fino a gennaio sembrava essere una sorta di oggetto misterioso (appena due reti in 19 presenze) per poi svoltare completamente con l’arrivo di Pep Clotet sulla panchina delle Rondinelle.