Brescia, Clotet: "Ancora non abbiamo fatto nulla, lunedì ci aspetta un gran match"

Pep Clotet, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Pisa: "È stata una partita un po’ strana, ma arrivavamo da una gara intensa. Non era semplice. Mi sono piaciute molte cose, altre no: dobbiamo migliorare lavorando su questo, ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Non siamo stati precisi in alcune marcature preventive. Penso che non abbiamo ancora fatto nulla, cercheremo di preparare con la massima intensità la prossima partita contro un avversario difficilissimo. Mi è piaciuto il carattere e l’attitudine, ora c’è un'altra finale. Dobbiamo giocare con la giusta tranquillità. Lunedì ci aspetta una gran partita, abbiamo parecchia fiducia. Comunque vada solo posso dire grazie ai giocatori per la loro applicazione e tutto quello che hanno fatto da quando sono qua. Facciamo errori, ma lunedì andremo a Monza per una finale e dunque sarà importante essere concentrati e fare una grande partita sperando anche che la fortuna ci aiuti. Noi abbiamo consapevolezza di quello che vogliamo così come gli avversari, però se la partita non andrà bene io sarò comunque orgoglioso perché tre mesi fa eravamo all'inferno mentre ora lottiamo per i playoff"".