Brescia, Dionigi: “Peccato per il gol subito. La classifica non mi spaventa”

Davide Dionigi, tecnico del Brescia , è intervenuto al termine del ko contro il Monza: “I cambi in ritardo? Stavamo giocando una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo concesso poco, stavamo crescendo bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Peccato per il gol, ha vanificato ciò che di buono avevamo fatto. Non abbiamo rischiato nulla. Dobbiamo migliorare nelle ripartenze”.

La classifica non la spaventa?

“La classifica non mi preoccupa, oggi ci sono stati dei miglioramenti. Ora aggrediamo alti, stiamo lavorando su questo. Peccato per l’episodio, il pareggio era il risultato giusto. Dobbiamo migliorare la rifinitura, arriviamo tanto al cross. Mi dispiace per il risultato, ma c’è stata una crescita dal punto di vista fisico. Oggi andavamo a prenderli nella loro area. Abbiamo giocato con gli esterni alti. Dobbiamo migliorare, m nella costruzione abbiamo fatto buone cose”.