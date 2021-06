Brescia, Inzaghi come Cellino: "Prima la salvezza. Poi è normale voler fare bene"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione il neo tecnico del Brescia Filippo Inzaghi ha sposato in pieno la linea del presidente Cellino: "Molti mi hanno chiesto perché non sono rimasto A, io ho pensato quello che dicevo prima. Mi è piaciuto quello che ha detto il presidente, la prima cosa che mi ha detto è quello di mantenere la categoria, vuol dire avere uno spessore diverso, capire di calcio. Poi è normale che vogliamo fare bene. Il mio staff verrà comunicato in seguito, la società ha cercato di accontentarmi in tutto. Ho visto il centro sportivo e ho capito che c'è un progetto, ci permetterà di lavorare al massimo. - ha continuato Inzaghi - Abbiamo un'ottima base, parliamo di una squadra giovane, è già qualcosa di importante. Si è visto il Brescia cosa ha fatto nell'ultimo periodo, ho seguito questa squadra perché esprimeva un ottimo calcio nei playoff. C'è stata la partita col Cittadella, un po' sfortunata, ma ho sempre inserito il Brescia tra le pretendenti. Non ci faremo trovare impreparati".