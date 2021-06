tmw Brescia, Cellino: "Progetto biennale con Inzaghi. Prima la salvezza poi il resto"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo tecnico Filippo Inzaghi: “Dire che non vogliamo vincere sarebbe una bugia, ma prima di andare in Serie A bisogna mantenere la Serie B. Però noi non ci rendiamo conto che è difficile,credo sia completto il calcio oggi. - continua Cellino - Si tratta di un buon allenatore, con cui abbiamo un programma biennale e non annuale. Inzaghi è venuto qui per fare un buon calcio, per aiutarci a crescere e farci vincere qualche partita. Perciò prima pensiamo a salvarci e poi al resto”.