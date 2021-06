Brescia, per il centrocampo si guarda in casa Cittadella: l'obiettivo è Federico Proia

vedi letture

Per rinforzare il proprio centrocampo il Brescia guarda a uno dei protagonisti delle ultime stagioni del Cittadella. Come riferisce Trivenetogoal.it il ds delle Rondinelle Gemmi avrebbe messo nel mirino Federico Proia, classe ‘96, per il quale sarebbe pronto un triennale. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un summit fra i due club per trovare l’accordo economico e portare il centrocampista alla corte di Inzaghi.