Ufficiale Casertana, colpo a centrocampo. Dal Vicenza arriva Proia: ha firmato un biennale

È mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Casertana "comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Federico Proia. Il calciatore arriva dal L.R. Vicenza a titolo definitivo e sottoscrivere un biennale con il club rossoblù.

Centrocampista classe 1996, in carriera per lui tanta serie B a partire dalla stagione 2018/19 con il Cittadella: con i veneti sono 101 le presenze e ben 19 reti in tre campionati. Nel 2021 la prima esperienza con la maglia del Vicenza con 19 presenze e 4 gol in B; categoria in cui milita anche con Brescia, Spal e Ascoli. Lo scorso anno con il Vicenza la conquista della finale play-off di C poi persa con la Carrarese".

Il centrocampista, che si è subito unito al gruppo nel ritiro di Roccaraso, ha poi parlato ai canali ufficiali del club campano, esprimendo le sue prime sensazioni da neo falchetto: “Ho trovato un gruppo che lavora con grande impegno. Sono contento perché questa sfida arriva nel momento giusto della mia carriera”.