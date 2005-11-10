Ufficiale
Non c'erano dubbi, ma arriva la nota del Palermo: Osti è confermato come Ds del club
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Non c'erano dubbi in merito al tutto, ma adesso arriva anche la nota ufficiale del Palermo, che conferma Carlo Osti nel ruolo di Direttore Sportivo del club rosanero, per la stagione ventura.
Ecco la nota:
"Il Palermo FC comunica la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Club rosanero.
A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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