Carrarese, 2-0 alla Samp nello scontro salvezza. Parlanti: "Non dobbiamo fare calcoli"

Gabriele Parlanti, centrocampista della Carrarese, commenta ai canali ufficiali del club apuano la vittoria ottenuta ieri sera nello scontro diretto per la salvezza con la Sampdoria

“Abbiamo giocato una grande gara, dimostrando tutte le nostre qualità. Finalmente stiamo dando continuità ai risultati e, oggi, abbiamo trovato una vittoria fondamentale per il proseguo del nostro campionato, davanti a questo pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto.

Dal punto di vista personale, sono soddisfatto di aver giocato questa gara e di averla interpretata bene, nonostante non sia semplice sostituire un grande giocatore come Schiavi, sarò sempre a disposizione della squadra e darò sempre tutto me stesso.

Abbiamo 36 punti in classifica, non credo sia ancora arrivato il momento di fare calcoli, bensì credo si debba solo continuare a lavorare con questa intensità, ragionando di gara in gara.”