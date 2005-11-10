Carrarese, Braunoder: "Vittoria a Padova dà morale. Ora vogliamo i 3 punti in casa"

“Vincere contro il Padova ci dà morale, avevamo bisogno di trovare la prima vittoria in campionato e siamo contenti di esserci riusciti su un campo difficile come quello in cui abbiamo giocato”. Il centrocampista Matthias Braunoder parla così ai canali ufficiali della Carrarese tornando sul successo nell’ultimo turno: “Siamo stati in grado di interpretare il match nel migliore dei modi in tutto l’arco dei novanta minuti, con una prestazione di livello, e questo ci deve dare la giusta consapevolezza dei nostri mezzi”.

Sull’esperienza personale a Carrara

Il classe 2002 poi si sofferma sulla sua esperienza con la nuova maglia: “Sono felice di aver giocato dal primo minuto e di aver aiutato la squadra, il mio obiettivo per questa stagione è quello di trovare continuità e di aiutare i miei compagni a raggiungere l’obiettivo che cui siamo prefissati. - prosegue l’austriaco - Questi primi mesi a Carrara sono andati molto bene, sono arrivato solo l’ultimo giorno ma ho sempre percepito la stima e la fiducia del Direttore e di tutta la Società, e spero di poterla ricambiare attraverso le mie prestazioni sul campo”.

Sulla sfida al Modena

Infine spazio alla prossima gara di campionato con il Modena che sarà ospite allo Stadio Dei Marmi: “Adesso però, abbiamo ricominciato il nostro lavoro settimanale concentrati per la sfida contro il Modena perché ci teniamo a guadagnare i primi punti anche davanti ai nostri tifosi”.