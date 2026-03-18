Carrarese-Sampdoria 2-0, le pagelle: Zanon imprendibile, Hasa decisivo. Esposito sbaglia

Risultato finale: CARRARESE-SAMPDORIA 2-0



CARRARESE

Bleve 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, bravo sul tiro di Pierini che è l’unico tiro che lo impegna davvero.

Imperiale 6 - Partita in cui non soffre praticamente mai, annulla dal campo Soleri e Cherubini.

Illanes 6 - Roccioso e spesso furbo, bravo anche e soprattutto sulle palle inattive.

Calabrese 6 - Ottima gara la sua, sia in fase difensiva che in fase offensiva con ottime sgroppate che creano superiorità ai suoi.

Zanon 6.5 - Partita di grande spinta, coronata con un ottimo assist per il gol di Hasa e da un rigore ottenuto nel finale. Da quella parte è veramente instancabile.

Hasa 7 - Corsa, tecnica e inserimenti. Il migliore a prescindere dal gol, che comunque corona una prestazione di livello. Dall’ 80’ Melegoni sv.

Zuelli 6 - Dinamismo e aggressività per lui, soffoca bene il palleggio avversario ed è bravo nella riconquista.

Parlanti 5.5 - Spesso lento e fuori dal gioco, forse il peggiore di un centrocampo che comunque sovrasta quello avversario. Dall’88’ Lordkipanidze sv.

Belloni 5.5 - Non riesce ad essere pericoloso come il compagno sull’altra fascia, ma contiene bene Begic e Di Pardo da quella parte. Dal 62’ Rouhi 6 - Ingresso convincente, sfiora il raddoppio sul cross di Parlanti a poco dalla fine.

Torregrossa 6 - Partita da punta vera la sua, smista bene il gioco e si fa trovare bene all’interno dell’area di rigore. Dal 62’ Rubino 6 - Entra con la giusta cattiveria e nel finale gestisce bene i palloni che passano tra i suoi piedi.

Abiuso 6.5 - Segna un bel gol nel primo tempo che gli viene però annullato, poi colpisce un palo. Partita ottima la sua. Dall’80’ Finotto 6.5 - Non fa molto, ma è in tempo per trasformare il rigore del raddoppio.

Antonio Calabro 6.5 - La Carrarese domina dall’inizio alla fine, dimostra fame e ottima condizione atletica. Vittoria importante che avvicina i suoi ragazzi all’obiettivo salvezza.

SAMPDORIA

Martinelli 6 - Incolpevole sul gol, è provvidenziale a salvare sul goffo intervento di Palma nel primo tempo.

Palma 5 - Rischia l’autogol nel primo tempo e nella ripresa è spesso impreciso. Sfiora un grande gol in rovesciata, ma non è il suo mestiere. Dal 77’ Brunori sv.

Ferrari 5.5 - Prova a lottare con tutto l’attacco della Carrarese, ma anche lui può poco nella serata nefasta dei suoi.

Viti 5 - Soffre come tutta la squadra e nel finale regala il rigore che chiude la partita.

Di Pardo 5.5 - Poca spinta e tanta fatica a trovare spazi pericolosi per i suoi.

Conti 5.5 - Partita di grande gamba la sua, tanta corsa, spesso all’indietro. Poco in fase di spinta. Dal 77’ Barak sv.

Esposito 5.5 - Sarebbe nettamente il migliore in campo, per palleggio e corsa, ma prende un rosso che rende un Everest una partita già difficile.

Cicconi 5 - Grave l’errore sul gol di Hasa, quando perde totalmente la marcatura su Zanon e gli consente l’ingresso in area.

Begic 5.5 - Tanta corsa, ma poca tecnica messa in mostra nella sua partita. Non riesce mai ad accendersi e a rendersi protagonista. Dal 57’ Pierini 5.5 - Velocità e dribbling, bravo a sporcare per la prima volta i guantoni di Bleve, ma non basta.

Cherubini 5 - Non è mai incisivo, male tecnicamente e in conduzione, spesso rallentando la manovra dei suoi. Serata negativa per lui. Dal 65’ Pafundi 6 - Prova a dare una scossa con la sua qualità, è bravo nel farlo. Colpisce una traversa, la palla gol più importante della partita per i suoi.

Soleri 5 - Un fantasma. Di palloni in area gliene arrivano pochi, perciò è costretto a svariare per giocarne, ma anche così è impalpabile. Dal 57’ Coda 5.5 - Pochi palloni, tanti duelli. Non incide nemmeno lui.

Attilio Lombardo 5 - La sua squadra parte male e finisce peggio. Trame di gioco inesistenti e ritmi troppo bassi per pensare di impensierire un avversario che va al doppio.